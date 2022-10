"Como corazón e hígado": Haaland reveló su particular dieta para mantenerse en forma

El delantero de Manchester City Erling Haaland está teniendo una gran temporada en la Premier League, y dio a conocer en un filme las rutinas y alimentación que sigue para mantener su alto rendimiento en la cancha.

En el documental "The Big Decision", que se enfoca en su carrera, el noruego aseguró que come corazones e hígados vacunos, para sorpresa del entrevistador mientras miraba algunos productos envasados.

"Ustedes no comen esto, pero me preocupa cuidar mi cuerpo. Creo que tener alimentos de calidad que sean lo más locales posible es lo más importante. La gente dice que la carne es mala, pero ¿cuál? ¿La carne que compras en McDonald's, o la vaca local que come hierba allí mismo? Yo como el corazón y el hígado", indicó.

Además, en la cinta el ex Borussia Dortmund contó cual es su rutina por las mañanas, donde trata de tomar luz del sol lo más cercano al amanecer para tener en regla su ciclo de sueño (o tirmo circadiano). Junto con ello, filtra el agua de su casa, pues "creo que puede tener grandes beneficios para mi cuerpo", según sus palabras.

El seleccionado de su país está dedicado con su físico, para seguir con la senda goleadora que lo posiciona como máximo artillero de la liga inglesa, con unos demoledores 15 goles en 10 partidos (1.5 tantos por encuentro).