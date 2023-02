Compañero de celda de Dani Alves: El no habla mucho, pero dice que no ha abusado de nadie

Un compañero de celda detalló cómo se encuentra Dani Alves en prisión en Barcelona, producto una supuesta violación en la ciudad española a fines de 2022.

Desde el Centro Penitenciario, el recluso dijo en el Programa de Ana Rosa: "El no habla mucho, pero lo que dice es que él no ha abusado de nadie, ni pegado a nadie. Y que, si la chica no hubiera querido, él no hubiese querido hacerlo. Que él no obligó a nadie".

"El cree que va a seguir dentro. Ahora cuando la chica ha dicho que tampoco quiere dinero ni nada, pues eso le afecta. Pero él cree que no debe estar ahí dentro y no se siente bien ahí", añadió.

"El ayuda en lo que puede. Compra cosas a la gente de comer y todas esas cosas. Ayuda e invita. Intenta pasar desapercibido y es muy afable con la gente. No va de estrella. Hay funcionarios que le bailan el agua y hay otros que se alegran de tenerlo ahí", cerró.