Dani Alves desmintió acusaciones de agresión sexual: Nunca la he visto en mi vida

El futbolista brasileño Dani Alves desmintió en las últimas horas las acusaciones por agresión sexual que cayeron en su contra, de parte de una mujer que lo denunció ante los Mossos d'Esquadra en la ciudad de Barcelona en España.

La presunta víctima había denunciado que el mundialista con la "Verdeamarelha" y ex jugador de la escuadra culé le efectuó tocaciones por debajo de su ropa interior sin su consentimiento, durante una fiesta en una discoteque en la mencionada localidad.

Al respecto, el actual Pumas de México habló con el programa de la televisión Y Ahora Sonsoles para dar su versión. "Me gustaría desmentir todo, primero. Yo estuve ahí, en ese sitio, con más gente, disfrutando. Todo mundo sabe que me encanta bailar. Disfrutando, pero sin invadir el espacio de los demás y cuando eliges ir al baño no preguntas quién está en el baño para ir al baño", expresó en un video que envío a dicho canal.

"Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita, no la he visto nunca en mi vida. Todos estos años nunca he invadido el espacio de alguien, menos sin autorización, cómo lo voy a hacer con una mujer o una chica, por Dios, no. Ya basta porque hacen daño, sobre todo a mi gente, a los míos, porque saben quién soy", agregó.