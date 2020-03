Daniel Sturridge fue suspendido hasta final de temporada por apuestas ilícitas

El futbolista Daniel Sturridge (ex Liverpool, Chelsea y Manchester City) fue sancionado por la Federación Inglesa (FA), lo que le impide participar en cualquier actividad relaciona con el fútbol, por estar involucrado en apuestas ilícitas

Al ex seleccionado inglés se le acusa de infringir una normativa al entregar información sobre su salida en 2018 de Liverpool a sus familiares, quienes luego la utilizaron para realizar apuestas.

Tras esta noticia, Trabzonspor, de Turquía anunció que terminó el vínculo con el jugador de 30 años en común acuerdo.

Por su parte, Sturridge realizó un video que subió a su cuenta de Youtube, donde afirmó que se encuentra muy afectado por la sanción.

"Estoy devastado, han sido días locos y mi temporada ha terminado. Continuaré haciendo campaña para que los futbolistas profesionales puedan hablar libremente con sus familiares y amigos cercanos sin el riesgo real de ser acusados", expresó.

