David Ospina sufrió fractura y tuvo que irse en ambulancia de un partido de Al Nassr

El arquero colombiano David Ospina sufrió una grave fractura durante el partido que Al Nassr igualó 0-0 en su visita a Al-Shabab por la Saudi Pro League.

El golero cayó duramente al piso en una jugada y se fracturó uno de sus codos, por lo que estará seis semanas fuera de las canchas, por lo menos.

Revisa la jugada:

In today's game, our goalkeeper David Ospina had an injury.

Medical exams showed a fracture in one of his elbow bones.

He will be out of action for about 6 weeks.



We are all with you @D_Ospina1,

You'll comeback stronger 💛🙏 pic.twitter.com/rBC2o1zFwP