Defensor ucraniano acusó a Schevchenko de mezclar el fútbol con la política

Yaroslav Rakitski afirmó que el ex delantero dejó de llamarlo a la selección desde que fichó en Zenit ruso.

El ucraniano Yaroslav Rakitski, defensa de Zenit de Rusia, anunció que abandona la selección nacional acusando indirectamente al seleccionador, Andriy Shevchenko, de mezclar la política y el fútbol por no convocarlo desde que fichó en la escuadra de San Petersburgo.

"Debuté hace diez años y hoy digo: 'do svidania' (adiós). Dejo la selección. Esperé a que me convocaran durante todo el 2019. Pero el gran fútbol se ha transformado en la gran política. La gente que envía las invitaciones al equipo nacional se guía precisamente por el miedo. Ustedes no apelan a la calidad futbolística. ¿El fútbol está fuera de la política?", dijo en un mensaje colgado en su cuenta de Instagram.

A principios de febrero pasado, una semana después de que fichara por Zenit, la Federación de Fútbol de Ucrania excluyó a Rakitski de la selección nacional.

Aunque nadie en Ucrania dio una explicación oficial, la prensa local ya había aventurado que el jugador nunca más vestiría la camiseta nacional.

En su única declaración pública al respecto, Shevchenko aseguró que había convocado a los futbolistas "mejor preparados", que no había hablado con el jugador del Zenit y que consideraba el tema "cerrado".

A su vez, Rakitski felicitó a la selección ucraniana por su clasificación para la Eurocopa y le deseó le mejor para el futuro.