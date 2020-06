Dirigente de Flamengo quiso contratar un sicario para deshacerse de Lucas Pratto

El vicepresidente de Relaciones Exteriores de Flamengo, Luis Eduardo Baptista, realizó una polémica revelación durante una charla por Zoom, en la cual dijo que en algún momento pensó en contratar a un sicario para deshacerse de Lucas Pratto, jugador de River Plate.

"Recuerdo una declaración suya diciendo que no teníamos experiencia en la Libertadores, que éramos gentiles... y yo pensé: 'Voy a contratar una persona para que le dé un tiro en la cara a ese hijo de p.... Pero tal vez termine en la cárcel'", dijo a un programa partidario del "Mengao", según reveló el medio TyC Sports.

La charla se viralizó por los medios brasileños, los que recordaron que Pratto hizo sus declaraciones luego de un encuentro de Copa Libertadores en el 2018.

Não é aceitável que um dirigente ofenda um jogador como Bap fez com Pratto



