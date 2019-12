División menor de Ajax ganó un partido con cincuenta goles

La sub 12 se impuso 50-1 a MVV Maastricht.

Ajax es un club que pone especial atención en su cantera. En Europa es considerado una fábrica de talentos, ya que entre los jugadores más destacados que formó se encuentran valores como Marco van Basten, Dennis Bergkamp, Clarence Seedorf o Edgar Davids.

Recientemiente destacan figuras como el central Matthijs de Ligt, que fue capitán del primer equipo a los 19 años y actualmente milita en Juventus, o el mediocampista Frenkie de Jong, que con 22 años ya es titular en FC Barcelona, una condición tan anhelada por el chileno Arturo Vidal.

El material es abundante en el club de Amsterdam y eso quedó claro este domingo, cuando las series menores, entre la sub 8 a la sub 19, cosecharon cuatro victorias, dos empates y solo una derrota. La mayoría de los encuentros quedaron decididos por marcadores estrechos, y por ello resultó especialmente llamativo lo que hizo la sub 12, que demolió a su rival.

El equipo rojiblanco de la categoría O12 le ganó por 50-1 en la modalidad "Twin Games" a MVV Maastricht, un resultado con pocos precedentes, según una publicación local. En Twitter el resultado sorprendió, y algunos hinchas ya se ilusionaron con el talento de los menores para ir a por la conquista de su quinta Champions League.