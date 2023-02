Domenico Tedesco fue oficializado como DT de Bélgica

El italoalemán Domenico Tedesco, exentrenador de Schalke 04, Spartak de Moscú y Leipzig, entre otros, fue confirmado oficialmente este miércoles como nuevo seleccionador de Bélgica, cargo en el que reemplaza al español Roberto Martínez, quien se hizo cargo del equipo nacional de Portugal.

La Federación Belga (KBVB) confirmó que Tedesco, de 37 años, y sin club desde su salida del RB Leipzig el pasado septiembre, firmó un contrato hasta después de la Eurocopa que se disputará en Alemania en 2024.

Asume las riendas de los Diablos Rojos después de su discreta participación en el Mundial de Qatar 2022, en el que no pudieron superar la primera fase al ser superados en su grupo por Marruecos y Croacia, una decepción después de las altas expectativas generadas por el tercer puesto alcanzado en Rusia 2018.

Con escasa experiencia como futbolista, Tedesco empezó su carrera de entrenador en 2008 en categorías inferiores de equipos alemanes y en 2017 firmó un contrato de dos años para dirigir a Schalke 04.

Posteriormente entrenó dos años al Spartak de Moscú y a finales de 2021 fichó por el RB Leipzig, de dónde salió en septiembre de 2022 tras un decepcionante inicio de temporada pese a haber logrado llevar al equipo a las semifinales de la Liga Europa en la temporada anterior.

Domenico Tedesco is the new head coach of our Devils. Good luck, coach! 🤝🇧🇪 #DEVILTIME pic.twitter.com/KeHHPbVpB3