DT de las juveniles de Rangers se viralizó por su llamativo corte de pelo

El Rangers en su categoría sub-18 se proclamó campeón de la Copa de Escocia este fin de semana, pero más allá del título obtenido lo que llamó la atención en redes sociales fue el particular corte de cabello del entrenador del equipo, Cameron Campbell.

El estratega concedió una entrevista a la televisión luego del encuentro en que su equipo se coronó y su llamativo look no pasó desapercibido para los internautas.

"He visto esto unas 100 veces y todavía no puedo entender cómo lo ha hecho", y "¿Qué le ha pedido a su peluquero que hace que su cabello parezca una gorra plana?", fueron algunas de las reacciones.

- Cameron Campbell y su peinado causaron impresión en las redes:

"It's a great experience for them, because hopefully in the future they're going to experience this a lot more in their career."



Cameron Campbell spoke about the experience his Rangers side got from playing in tonight's Scottish Youth Cup Final at Hampden.#ScottishYouthCup pic.twitter.com/k6G52YBfFn