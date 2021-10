DT de Marcelo Díaz cargó contra un árbitro: A los 52 años tengo menos panza que él

Daniel Garnero, DT de Libertad de Paraguay, equipo en que milita Marcelo Díaz, causó polémica por unos dichos en contra del árbitro Giancarlos Juliadoza, quien le mostró tarjeta amarilla en el partido contra Nacional en que su equipo perdió 2-1.

"Le pregunté al árbitro por qué me amonestó y me dijo que estaba cansado. Si está cansado debería bajar la panza, yo tengo 52 años y tengo menos panza que él", declaró tras el partido en que el chileno no estuvo citado.

"Me amonestaron y no sé por qué. Este cuarto árbitro debe ser la tercera o cuarta vez que me amonesta, no me da ninguna explicación y se sonríe", agregó.