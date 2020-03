Dueño de Olympiakos reveló que tiene coronavirus

Evangelos Marinakis, dueño de los clubes Olympiakos, de Grecia, y Nottingham Forest, de Inglaterra, reveló a través de su cuenta de Facebook que dio positivo en un test por coronavirus.

El helénico estuvo presente el fin de semana en el partido que el club británico jugó ante Millwall y se fotografió con algunos hinchas y con el plantel, por lo que dejó en claro que algunos futbolistas y esos seguidores pueden haberse contagiado.

"El virus me visitó y sentí obligado de hacerlo de público conocimiento. Me siento bien porque tomo las medidas necesarias y sigo con disciplina lo que me piden los doctores. Aviso a todos mis ciudadanos que hagan lo mismo, les deseo a todos una rápida recuperación".

El cuadro griego jugará con Wolves en la Europa League este jueves a puertas cerradas.