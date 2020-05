Duvier Riascos fue despedido por no presentarse a prácticas virtuales

El ex jugador de la UC había llegado hace pocos meses a Always Ready.

El club boliviano Always Ready de El Alto decidió rescindir contrato con el delantero colombiano Duvier Riascos, ex Universidad Católica, por no presentarse a los entrenamientos virtuales establecidos por el club y por unas declaraciones de supuestos incumplimientos de contrato que causaron molestia en los dirigentes del cuadro millonario.

Desde que llegó a Bolivia a fines de marzo pasado, Riascos no acudió a un solo entrenamiento por videoconferencia, alegando que quería que primero se le presente como nuevo refuerzo de manera "formal y personal", dijo a la Agencia EFE este jueves el presidente del club, Fernando Costa.

"El jugador en cuestión no ha cumplido en lo más mínimo el contrato y se ha decidido rescindirlo por el causal de incumplimiento severo de contrato", señaló el dirigente.

Según Costa, la "gota que colmó el vaso" fueron unas declaraciones que hizo el colombiano a medios de su país, en las que dijo que fue una "mala decisión" venir a Bolivia y habló de supuestos incumplimientos por parte de los dirigentes de Always Ready.

Riascos también se quejó de tener que pasar la cuarentena encerrado en un hotel y lejos de su familia, por lo que pidió apoyo para retornar a su país.

Costa sostuvo que el futbolista "falta a la verdad" en sus declaraciones, pues desde que llegó al país el 'millonario' ha cubierto su estadía y alimentación en un hotel "de cinco estrellas".