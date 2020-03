El belga Marouane Fellaini anunció que dio positivo en el test de coronavirus

El volante belga Marouane Fellaini informó este domingo que dio positivo en el test de coronavirus, mediante una publicación en redes sociales.

El ex Manchester United, actualmente en Shandong Luneng de China, escribió en su cuenta de Twitter: "Queridos amigos, me hice el examen de coronavirus y el resultado fue positivo".

"Gracias a los fanáticos, al equipo médico y al club por su preocupación y atención. Seguiré el tratamiento y espero volver a jugar lo más pronto posible. Por favor cuidense todos", agegó.

Mira la publicación de Fellaini en Twitter:

Dear friends, I have been tested for coronavirus and my test result is positive. Thanks to the fans, medical staff and the club for their care and attention. I will follow the treatment and hope to return to the game as soon as possible. Please everyone stay safe.❤️❤️❤️ pic.twitter.com/xTczNLoz1w