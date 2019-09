11:10 - 24/09/2019

El frenéticio inicio de un partido juvenil: Dos golazos en 30 segundos

El prestigioso medio británico The Guardian dio a conocer imágenes de un frenético compromiso que disputaron los equipos sub 16 de King's Lynn Elite y Cogenhoe United, en Inglaterra, donde anotaron dos goles en menos de 30 segundos para quedar 1-1. Cogenhoe tomó la delantera con una anotación desde el centro del campo y sus rivales igualaron con una acción colectiva, rápidamente. Luego, la escuadra que recibió la primera estocada ganó 3-1. (Video: The Guardian Sport/KLC Football)