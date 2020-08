El japonés Kazuyoshi Miura batió nuevo récord del jugador más longevo en una copa profesional

El delantero japonés Kazuyoshi Miura, de 53 años, batió un nuevo récord del jugador más longevo en participar de una copa profesional, tras sumar minutos defendiendo a Yokohama FC en la Copa de la Liga de Japón.

El experimentado atacante disputó 63 minutos en la victoria de su equipo por 1-0 sobre Sagan Tosu, en lo que fue la reanudación de la temporada de fútbol en el país nipón tras la pandemia.

"Kazu" comenzó su carrera en Brasil defendiendo a Santos en 1986 y luego pasó por clubes como Palmeiras, Genoa de Italia, Dinamo Zagreb de Croacia y finalmente su actual club Yokohama, en el que milita desde el 2006.

Breaking records again!



Kazuyoshi Miura, aka King Kazu, became the oldest player to feature in a professional cup game at 5⃣3⃣ years old when he started for @yokohama_fc in the 2020 J.LEAGUE YBC Levain Cup this week.



