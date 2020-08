El mundo del deporte expresó pesar por devastadora explosión en Beirut

La devastadora explosión en Beirut conmocionó al planeta y también al mundo del deporte, que durante este martes expresó su pesar en redes sociales por la tragedia ocurrida en Líbano.

Figuras del deporte, como Kylian Mbappé, el piloto Charles Leclerc, y clubes de fútbol, como Barcelona y Manchester United, entre otros, se sumaron con mensajes de lamento, por las decenas de muertos y centenares de heridos que dejó esta enorme explosión.

Revisa los mensajes a continuación:

Our condolences and support to all those affected by the explosion in Beirut. Our hearts are with you. pic.twitter.com/tpkty76obM — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 4, 2020

Beirut, están en nuestros pensamientos.



Mucha fuerza, Líbano ❤️ — Arsenal FC Español (@ArsenalEspanol) August 4, 2020

Mandamos nuestros pensamientos y oraciones a todas las personas afectadas por la reciente explosión en Beirut, Líbano.



Mucha fuerza ❤️ — Manchester United (@ManUtd_Es) August 4, 2020

Everyone at Manchester City sends their thoughts to those affected by today’s explosion in Beirut 💙 — Manchester City (@ManCity) August 4, 2020

Una tristeza profunda siento por el pais de mi familia. Ver la tristeza que hoy siente mi mamá me saca lagrimas. Mucha fuerza al pueblo libanés. Un momento muy difícil que solo se puede sobrepasar con solidaridad y con fe en Dios.🙌🏽🙏🏽 — Robert farah (@RobertFarah_) August 4, 2020

Heartbreaking to see what happened earlier today in Beirut.

My thoughts and prayers are with those affected by that devastating explosion.❤️ — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) August 4, 2020