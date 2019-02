El mundo del fútbol expresó sus condolencias tras confirmarse la muerte de Emiliano Sala

Este jueves se confirmó que el cuerpo encontrado en los restos de la avioneta hayada en el Canal de la Mancha corresponde al del futbolista argentino Emilano Sala. Tras darse a conocer esta información, el mundo del fútbol expresó sus condolencias por el deceso del ex jugador de Nantes.

#LaLiga would like to extend their sincerest condolences to the family and friends of Emiliano Sala. Rest in peace. pic.twitter.com/RaU7yaMzvG