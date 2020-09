El presidente de Olimpia es investigado por la FIFA por arreglos de partidos

El presidente de Olimpia de Paraguay, Marco Trovato, está siendo investigado por la FIFA por un presunto amaño y compra de partidos durante 2018 y 2019 en la liga guaraní.

Aunque la investigación ya lleva varios meses, en las últimas horas se filtraron varios audios y conversaciones de WhatsApp en las que se revela que el dirigente le ofreció dinero a porteros y defensores de los equipos rivales para poder ganar los partidos con más facilidad.

En las imágenes filtradas se ven mensajes de Trovato que apuntan: "ya lo tenemos arreglado" o "tenemos a los centrales y laterales".

El dirigente reaccionó en redes sociales a estas acusaciones, asegurando que se trata de un complot en su contra.

Solo un Tip, sería bueno que verifiquen quién es el denunciante??? Que no terminemos en Testigo Falso, OJO!!! Una Batalla más que me meten por defender a muerte a @elClubOlimpia . Les Aviso No Me Voy a Arrodillar a Ustedes y Voy a Seguir Luchando por mi Club!!!