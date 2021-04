El Vaticano pidió detener la "Superliga de los ricos del fútbol"

El periódico del Vaticano, L'Osservatore Romano, abogó este martes por "detener" el "desconsiderado" proyecto de la Superliga y lamentó que el dinero "a menudo termina por arruinarlo todo", también el mundo del fútbol.

"El dinero, el dinero en demasía, a menudo termina por arruinarlo todo, hasta las cosas más bellas. Porque el dinero da la posibilidad de comprarlo todo o casi todo, es el contrario de los sueños", comienza el artículo, anunciado en la portada del diario del papa.

El texto, firmado por Gaetano Vallini, aborda la polémica creación de una Superliga de fútbol ideada por 12 grandes clubes de Europa, criticada por excluir de la competición a otras formaciones más modestas y por buscar únicamente el rendimiento económico.

"Mas que un círculo exclusivo -con los mejores juntado siempre con los mejores- lo que se acaba de presentar parece un grupo excluyente ya que el fútbol, como deporte, debería tener la inclusión como uno de sus valores cardinales", reza el artículo, titulado "En la Superliga de los ricos solo pierde el deporte".

Y agrega: "El deseo es que se encuentre el modo de parar este desconsiderado intento que, además de barrer lo poco que todavía queda de creíble en el mundo del fútbol, amenaza con causar daños incalculables a todo el sector, visto el presumible descenso del interés hacia los campeonatos nacionales y copas europeas".

Edição semanal em língua portuguesa #20deabril

No Regina caeli o Pontífice apelou à confiança recíproca e à reconciliação para a paz na #Ucrânia oriental. Numa mensagem aos bispos do Brasil indicou a missão da Igreja no país perante o drama da #pandemiahttps://t.co/fmuy9vbHW6 pic.twitter.com/BZl37kc6um