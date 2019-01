Emiliano Sala envió un audio antes de despegar: El avión parece que está por caerse a pedazos

El delantero argentino Emiliano Sala envió un audio de Whatsapp a sus amigos antes de despegar en una avioneta privada desde Nantes a Cardiff, de la cual después no hubo rastro.

El atacante dijo mientras estaba arriba del aeroplano que "estoy muerto, estuve en Nantes haciendo muchas cosas. Estoy arriba del avión que parece que está por caerse a pedazos y me estoy yendo a Cardiff".

"Si en una hora y media no tienen novedades mías... No sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar. Papá, qué miedo que tengo", agregó en un archivo difundido por diversos medios argentinos, los que confirmaron su veracidad con la familia.

Además, el ariete de CD Leganés, Diego Rolán, también se refirió al audio dado a conocer señalando a Radio 1010 AM de Uruguay que "yo recibí un mensaje que Emiliano le había mandado a uno de sus amigos de Argentina y él estaba muy asustado. Predijo todo lo que pasó".

Este martes se perdió la comunicación con el avión en el que viajaba Sala cuando atravesaba el Canal de la Mancha para fichar en Cardiff City.

Revisa el audio que envió Emiliano Sala antes de despegar: