En Argentina aseguraron que Colo Colo, la U y Everton jugarán amistosos con Independiente

Los clubes nacionales Colo Colo, Universidad de Chile y Everton serán rivales de Independiente de Avellaneda en enero, en el marco de los amistosos de pretemporada, según informó este martes la prensa argentina.

El cuadro de Avellaneda, dirigido por el ex ayudante técnico de Colo Colo, Leandro Stillitano, tiene definido su cronograma para enero y jugará cuatro amistosos: Uno ante Boca Juniors y los otros con los citados equipos chilenos.

El amistoso contra Everton será el 11 de enero en la ciudad de San Juan, tres días después del duelo con Boca.

Los duelos con U. de Chile y Colo Colo, en cambio, serán el 15 y 18 de enero en Concepción.

Para Colo Colo, el amistoso con el Rojo será justo después de la Supercopa de Chile ante Magallanes, y días antes del debut ante Copiapó en el inicio del Campeonato Nacional 2023.

Torneo de Verano | Reprogramación.



Amistosos de #Independiente



8/1 vs #Boca (San Juan)

11/1 vs #Everton (San Juan)



15/1 vs U de Chile (Concepción 🇨🇱)

18/1 vs #ColoColo (Concepción 🇨🇱). pic.twitter.com/HsXnKhWDSA