¿Es definitivo? Filtraron audio de Wanda Nara donde aseguró que se divorciará de Mauro Icardi

¿Será definitivo? Este miércoles se filtró un audio en el que la modelo y empresaria argentina Wanda Nara aseguró que divorciará del futbolista de París Saint-Germain Mauro Icardi.

En el programa LAM divulgaron el mencionado audio privado, en el que Nara expresó: "Yo me vine a Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Estoy organizando eso. Me quedaré unos días más y después vuelvo y te saco el pasaje y todo lo que necesitás. Estoy organizando las cosas para el divorcio porque no puedo más y porque le pedí el divorcio".

Filtran un audio en #Lam 👼 donde Wanda Nara confirma que se está divorciando de Mauro Icardi pic.twitter.com/mn6tIRPTX3 — Ptc Recargado Rating (@PtcRecargado) August 4, 2022

Hace aproximadamente un año que Icardi y Nara tienen problemas matrimoniales, debido al escándalo por la presunta infidelidad del deportista con la modelo Eugenia "China" Suárez.