Escándalo en el fútbol boliviano: se filtró un audio de intento de soborno en la lucha por el título

A una fecha para el cierre del campeonato en el fútbol de Bolivia, The Strongest (63 puntos), Independiente (62) y Always Ready (61) mantienen una encendida lucha por el título, la cual tomó aún más color luego de que se filtrara un audio de un intento de soborno.

En la grabación se escucha que el club Always Ready hará, supuestamente, que los futbolistas dominicanos de Real Santa Cruz vuelvan al país para jugar el último partido ante The Strongest e intentar ganarle para que el cuadro aurinegro no consiga el título y, según informó el portal Página Siete, a Federación Boliviana de Fútbol (FBF) tipifica esta acción como "soborno".

Juan Rivero, uno de los capitanes del equipo cruceño, reconoció que la voz del audio es suya y que pidió incentivo económico a los clubes que pelean por el título con el Tigre.

"Always Ready está haciendo que vuelvan los dominicanos, ya tenían pasaje, creo que les están pagando pasajes para el día lunes 13 y el arquero más quiere atajar y demás cosas. Por la plata que está ofreciendo Always, pero vos sabes que hay que asegurar", dice Rivero en la grabación.

Según explicó Rivero, le envió ese mensaje de voz a un amigo que apoya a The Strongest. "El audio es mío. Era una charla entre amigos. Él es hincha del Tigre a morir y me dijo que había un dinero para que por ahí yo vaya para atrás o haga un penal. Yo, riendo, le digo estás loco y le aclaro que pediré un premio a Always Ready y a Independiente para salir a ganar porque a nadie le gusta que le den la vuelta olímpica en su casa", declaró Rivero al programa 'Gente de Fútbol' de Radio Grigotá.

Si bien admitió este martes que inició gestiones ante jugadores amigos de Always Ready e Independiente para concretar incentivo económico, Juan Rivero quiso poner paños fríos al asunto: "Ya no voy a insistir porque lo están haciendo más grande, como si estaría matando a alguien. Sólo era un incentivo para darles a mis compañeros. Vienen las Fiestas y los hijos te piden cosas. Igual ya nadie me contesta el teléfono", comentó.

Todos los partidos de la última fecha del certamen de este año tendrán lugar el próximo domingo 12 de diciembre a las 15:00 hora local.

The Strongest recibirá a Real Santa Cruz, mientras que Independiente Petrolero visitará a Guabirá y Always Ready se medirá, también de visitante, ante Aurora.