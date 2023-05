Esposa de Dani Alves descartó rotundamente un romance con Achraf Hakimi

Joana Sanz, esposa del encarcelado futbolista brasileño Dani Alves, descartó rotundamente un romance con el también jugador Achraf Hakimi, quien milita en Paris Saint-Germain y fue cuarto del mundo con Marruecos.

Sanz respondió a una pregunta al respecto en su Instagram: "No entiendo el morbo turbio de este país. Vaya falta de respeto más grande están teniendo. Superan los límites continuamente con su maldad creativa. No le conozco ni le he visto en mi vida".

Alves está preso por una acusación de violación, ocurrida supuestamente a fines de diciembre en Barcelona, tras su participación con Brasil en el Mundial de Qatar 2022.

Sanz ha manifestado su interés de divorciarse del deportista, pero éste no ha tenido una respuesta positiva, por lo que se ha dilatado el proceso.

Pese a esto, no quiere hacer una condena personal a Alves: "Estoy cansada y disgustada con este tipo de mensajes o comentarios. ¿Dónde queda la presunción de inocencia? Hasta ahora, el único juicio que ha habido es el juicio paralelo que habéis hecho. No seré yo una más que le condene. Dejemos de intoxicar un caso tan delicado con la opinión pública".