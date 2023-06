Estados Unidos batió a Canadá y conquistó el bicampeonato de la Nations League Concacaf

La selección de Estados Unidos se impuso este domingo con autoridad a Canadá por 0-2 y revalidó el título de la Liga de Naciones de la Concacaf que ganó en 2021, convirtiéndose en bicampeón.

Tras arrasar a México en las semifinales por 3-0, el cuadro de "las barras y las estrellas también venció con claridad en la final jugada en casa, específicamente en Paradise, Nevada, a un combinado canadiense que encajó los dos tantos antes del descanso.

El central estadounidense Chris Richards firmó el primer gol de EE.UU. al minuto 24, con un cabezazo tras un córner sacado por Giovanni Reyna.

El dominio estadounidense en la primera mitad tuvo premio de nuevo en los 34', cuando Folarin Balogun registró su primer gol con la selección, fusilando al portero canadiense Milan Borjan para poner el definitivo 0-2.

La escuadra dueña de casa tuvo clarísimas ocasiones para aumentar su ventaja, pero un tiro en el travesaño, rebotes y Borjan dejaron la distancia en solo dos dianas.

El equipo que lidera en el campo Christian Pulisic, elegido jugador del torneo llegará con impulso extra a la Copa Oro que empezará el venidero sábado 24 de junio, donde también defiende título.

