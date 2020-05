Ex campeón del mundo padeció coronavirus: Siempre tenía dolor y estaba débil

El ex campeón del mundo con la selección italiana Giuseppe Bergomi, quien levantó el trofeo en España '82, contó que pasó una pésima experiencia con el coronavirus, enfermedad que subestimó.

"No tenía miedo, pero siempre tenía frío. Pensé que era una gripe, pero luego di positivo. Estuve complicado durante bastante tiempo, mis amigos se burlaban de mí, pero no estaba bien, siempre tenía dolor, siempre estaba débil", señaló en una charla por Instagram Live.

"No podía sentarme por el dolor de espalda, siempre estaba de pie. No podía ni lavarme los dientes y me dijeron que era mejor no tomar antiinflamatorios", siguió Bergomi.

En esa línea, reveló que fue irresponsable y "estúpido, porque el 26 de febrero estuve en el Napoli-Barcelona, luego fui a Perugia para comentar el partido con Benevento. Creo que infravaloré los riesgos del coronavirus. Estuve demasiado cerca de la gente".