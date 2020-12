Ex capitán de Rusia deberá cumplir 100 horas de servicio comunitario por agresión a árbitro

Roman Shirokov, ex capitán de la selección de Rusia, fue condenado este viernes en un tribunal de Moscú a realizar 100 horas de servicio comunitario, por agredir a un árbitro en agosto pasado.

El retirado futbolista, de 39 años, fue declarado culpable por el delito de agresión, ya que en un amistoso de celebridades golpeó en la cara y posteriormente pateó al juez de ese partido, Nikita Danchenko, quien terminó en un hospital.

Clearer footage of former Russia midfielder Roman Shirokov attacking the referee during a 'Moscow Celebrity Cup' match.



Strikes the referee after being shown a red card then kicks him when he's down. Despicable. pic.twitter.com/v5oYUtKE5W