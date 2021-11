Ex futbolista pasó de la tristeza de retirarse por una lesión a ser millonario por ganarse la lotería

Un increíble giro tuvo la vida del ex futbolista inglés de 28 años Terry Kennedy, ya que pasó de la tristeza por retirarse de la actividad por una lesión a ser millonario por ganarse la lotería.

Kennedy, quien dejó el fútbol en 2018 y que tuvo como paso más destacado el que tuvo por Sheffield United, se hizo famoso por su reacción al premio, que contempla un millón de libras esterlinas (más de 1.100 millones de pesos chilenos).

El ex deportista fue felicitado y celebrado por los compañeros de su nuevo trabajo, ya que se le arreglará gran parte de su vida con este gran pozo de dinero.

Mira la reacción de Kennedy:

🎶 ‘Here’s to you Terry Kennedy, Town fans love you more than you will know’



Congratulations on the win, @TelK1993 🎉#ProudToBeTown pic.twitter.com/U7dGZ8tXEl