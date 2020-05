Ex jugador de Colo Colo sufrió quemaduras en sus piernas por accidente doméstico

El volante uruguayo Mathias Cardacio, quien militó en Colo Colo durante el 2013, sufrió un accidente doméstico que le provocó quemaduras en sus piernas, según informó su actual club, Defensor Sporting.

De acuerdo a lo que reportó la cuenta oficial en Twitter del cuadro "charrúa", "en las pasadas horas Mathias Cardacio sufrió un accidente doméstico, produciéndole severas quemaduras en sus piernas".

"Nuestro capitán ya está recuperándose y desde acá le hacemos llegar nuestro apoyo", señaló Defensor.

El mismo futbolistas habló con el medio Referí y explicó que el siniestro "fue por una estufa que funciona con alcohol, de esas para aromatizar. Mi señora fue a encenderla y se prendió fuego la mano, eso desencadenó que se prendiera el piso".

"Me incliné, la quise apagar con la mano y al haber alcohol en el piso, me patiné. Caí arriba del fuego y me quemé las piernas. Tuve que seguir apagando el fuego porque había garrafas y también un parrillero", continuó.

Cardacio anticipó que estará casi dos meses en recuperación: "Algunas quemaduras de segundo grado las van a tener que analizar un poco mejor", concluyó.