Farfán lamentó recorte de sueldos en su club: Que jueguen con todo menos con mi dinero

El futbolista peruano Jefferson Farfán lamentó el recorte del 40 por ciento del sueldo que le hizo el club Lokomotiv de Moscú a todo su plantel, mientras la liga rusa se encuentra detenida por la pandemia del coronavirus.

"Que jueguen con todo menos con mi dinero", manifestó la "Foquita" en un tono de desagrado en una conversación en vivo por redes sociales junto a Roberto Guizasola, su ex compañero en Alianza Lima y la selección peruana.

Desde su hogar en Moscú, Farfán contó que se enteró de la rebaja de su salario a través de una carta donde se le informaba del descuento.

"Me mandaron un papel en ruso, no entendía nada. Lo rompí, me quisieron cagar", apuntó.

El club moscovita anunció el recorte salarial de su plantel mediante un comunicado de su capitán, el croata Vedran Corluka, que explicó que los futbolistas tomaron la decisión en solidaridad hacia el resto de los trabajadores de la institución.