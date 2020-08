Felipe Melo desafió a un campeón del mundo con Brasil: No me dura cinco minutos en el ring

El defensor de Palmeiras Felipe Melo desafió al ex jugador Edílson, quien salió campeón con la selección brasileña en el Mundial de Corea y Japón 2002, durante una entrevista en vivo.

La discusión se dio en el programa "Os Donos da Bola" del canal Band, debido a unas imágenes que hace un tiempo compartió el zaguero del "verdao" en redes sociales entrenando con guantes de boxeo.

El retirado deportista dijo sobre esto que "si él (Melo) entra en el ring conmigo no le tomará un minuto. ¿Alguna vez me has visto entrenar boxeo?".

A lo que Melo respondió: "En ese video, un amigo, que es entrenador, me ayudó a quemar un poco. Lo que te digo es que si entro en el ring contigo, no durarás ni cinco minutos".

Mira las palabras de Felipe Melo a Edílson: