FIFA corrigió a Donald Trump y le recordó el código de ética para elegir sedes mundialistas

Luego de que el pasado jueves el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestara su molestia por el poco apoyo de algunos países europeos a la candidatura conjunta de ese país, México y Canadá para ser sede del Mundial de 2026, la FIFA le recalcó al mandatario el código de ética que existe en este tipo de casos.

El máximo organismo del fútbol mundial, aclaró que los términos en estas situaciones prohíben la interferencia del gobierno en las respectivas federaciones nacionales de fútbol de los países involucrados.

Las naciones de Norteamérica compiten con Marruecos para ser anfitrionas de la cita mundialista, y federaciones como las de Rusia, Francia y Bélgica han manifestado su apoyo a los africanos, lo que desencadenó el enojo de Trump, quien se manifestó en Twitter.

"Sería una pena que los países que siempre apoyamos hicieran lobby contra la propuesta de los Estados Unidos. ¿Por qué deberíamos apoyar a estos países cuando no nos apoyan (incluso en las Naciones Unidas)?", escribió el presidente estadounidense.

Al respecto, la FIFA replicó que esta prohibido para cualquier persona afiliada con una oferta "hacer declaraciones escritas u orales de ningún tipo, ya sean adversas o no, en relación con las ofertas de otras asociaciones miembro que expresaron su interés en presentarlas a la FIFA, un intento de ser sede de la competencia final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 u otras asociaciones anfitrionas candidatas".

Eso sí, la candidatura de América del Norte cuenta con el apoyo de 16 países que votaron en América del Sur y Central, como también Arabia Saudita.

The U.S. has put together a STRONG bid w/ Canada & Mexico for the 2026 World Cup. It would be a shame if countries that we always support were to lobby against the U.S. bid. Why should we be supporting these countries when they don’t support us (including at the United Nations)?