FIFA Ultimate Quaran-Team: Así quedó el cuadro del torneo online entre clubes profesionales

El club inglés Leyton Orient, de la League Two (Cuarta División), lanzó una iniciativa para recaudar fondos que permitan sobrevivir a las instituciones británicas de menor categoría durante el tiempo de suspensión de la actividad y además para luchar contra el coronavirus.

Es por eso que hizo una invitación a través de Twitter para que equipos del mundo se inscribieran en un torneo online de FIFA 20 llamado "Ultimate Quaran-Team" en el que deben ser representados por un futbolista profesional o un hincha reconocido y llegó a los 128 inscritos.

Entre ellos, figuran Manchester City, West Ham United, Ajax FC, Celta de Vigo y Lokomotiv de Moscú, además de otros elencos de renombre que se medirán con clubes de Oceanía, Norte América y Africa.

Leyton Orient realizó un llamado a quienes quieran seguir el certamen para que realicen donaciones a través de una página de JustGiving.

Este es el cuadro de primera ronda:

- Accrington Stanley vs. Wycombe Wanderers

- Leyton Orient vs. Lokomotiv de Moscú

- Reading vs. Crystal Palace

- DC United vs. Celta de Vigo

- Stevenage vs. Blackpool

- Norwich City vs. Fleetwood Town

- Standard de Lieja vs. Bolton Wanderers

- AS Fiorentina vs. Nottingham Forest

- Walsall vs. AS Roma

- Huddersfield vs. Middlesbrough

- Central Coast Mariners vs. Shamrock Rovers

- Plymouth Argyle vs. ESTAC Troyes

- Aston Villa vs. VVV-Venlo

- Hibernian vs. Millwall

- Sheffield United vs. Carlisle United

- Peterborough United vs. Exeter City

- AFC Wimbledon vs. West Ham United

- Manchester City vs. KV Kortrijk

- Cork City vs. Ross County

- Djugården Fotboll vs. PSV Eindhoven

- Benfica vs. Swindon Town

- Newcastle United vs. Gillingham

- Bristol Rovers vs. Southend United

- Orlando Pirates vs. FC Sion

- West Bromwich Albion vs. AFC Ajax

- Mansfield Town vs. KAA Gent

- Colchester United vs. Rotherham United

- Preston North End vs. Doncaster Rovers

- Sydney vs. Barnsley

- Grimsby Town vs. Motherwell

- Burton Albion vs. Sligo Rovers

- Adelaide United vs. Wolves

- Oxford United vs. FC Nordsjælland

- Lorient vs. KV Mechelen

- Crawley Town vs. RKC Waalwijk

- RB Salzburg vs. Derby County

- Stoke City vs. Blackburn Rovers

- Forest Green Rovers vs. Northampton Town

- Brentford vs. St Mirren

- Oldham Athletic vs. Finn Harps

- Waterford vs. Angers SCO

- Melbourne Victory - Ipswich Town

- Scunthorpe United vs. Charlton Athletic

- FC Emmen vs. Port Vale

- Vitesse vs. Atalanta

- MK Dons vs. Heracles Almelo

- Sheffield Wednesday vs. Cambridge United

- PEC Zwolle vs. FC Groningen

- ADO Den Haag vs. Willem II

- KRC Genk vs. Luton Town

- Rochdale vs. Coventry City

- Derry City vs. QPR

- Fortuna Sittard vs. Newport County

- Birmingham City vs. Sunderland

- Brighton & Hove Albion vs. Sparta Rotterdam

- Orlando City vs. Feyenoord

- Amiens vs. Watford

- Olympique Marseille vs. Estanbul Başakşehir

- Cheltenham Town vs. Salford City

- Portsmouth vs. Dundalk

- AZ Alkmaar vs. FC Utrecht

- Morecambe vs. Hamilton Academical

- Burnley vs. Shrewsbury Town

- PAOK vs. FC Midtjylland