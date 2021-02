FIFPro solicitó protección contra abuso racial en redes sociales

El Sindicato Internacional de Futbolistas, FIFPro, solicitó a las instituciones públicas que apliquen de forma urgente medidas de protección efectiva contra el abuso racial y el discurso de odio en redes sociales del que son víctimas los jugadores.

FIFPro destacó en un comunicado que plataformas como Twitter, Facebook e Instagram son ahora parte de la vida profesional de los futbolistas y otros deportistas, pero éstas "no han abordado de manera firme e inequívoca hasta ahora los comportamientos abusivos".

"Los futbolistas siguen siendo víctimas de una cifra elevada de abusos racistas aberrantes y discriminatorios, aunque ayuden a llamar la atención sobre importantes problemas sociales", señalaron en el escrito.

Además, de acuerdo a un estudio del sindicato reportaron que "más del 40% de los jugadores en Inglaterra son víctimas de ataques racistas online".

"Necesitamos urgentemente que las autoridades tanto nacionales como internacionales intervengan y colaboren para que estas empresas limpien sus plataformas y eliminen la corriente aberrante de discriminación que sigue contaminando tanto los canales públicos como las vidas personales en todos los continentes", señaló el secretario general de FIFPRO, Jonas Baer-Hoffmann.

El directivo reiteró el apoyo a los jugadores que han denunciado estos abusos y expresó la disposición del sindicato de "proporcionar cualquier apoyo necesario para ayudar a las empresas de medios sociales para que sus plataformas sean un entorno seguro tanto para los jugadores como para el público en general".

FIFPRO is calling on public institutions to implement protections against racial abuse on social media, as footballers continue to be victims of hate speech.



FIFPRO is offering collaboration to the @EU_Commission, @Europarl_EN & national governments.



