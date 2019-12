¡Fútbol en Navidad! Revisa los partidos a jugarse el 25 de diciembre en todo el mundo

Este miércoles es Navidad, pero pese a la festividad, el fútbol no se detiene en el mundo y los fanáticos podrán disfrutar de algunas ligas y copas que tendrán acción este 25 de diciembre.

Una de las ligas más próximas que se disputarán en esta fiesta es la boliviana, la cual estuvo detenida varias semanas en medio del conflicto social de octubre, y que tendrá a un chileno en el campo de juego, el portero Raúl Olivares para Always Ready.

El resto de la agenda futbolera para aquel día se reparte en países africanos (Argelia, Egipto, Guinea, Marruecos y Sudán) y asiáticos (Arabia Saudita, Hong Kong. India, Israel y Maldivas).

Revisa toda la acción del fútbol en Navidad:

Hong Kong, Copa Senior Shield

Guangzhou R&F vs. Eastern AA, 05:00 horas.

Liga de Maldivas

Green Streets vs. Nilandhoo, 07:50 horas.

Club Eagles vs. United Victory, 13:00 horas.

Liga de Arabia Saudita

Al-Nahda vs. Al-Shoalan, 08:55 horas.

Al-Kawkab vs. Al-Khaleej, 09:10 horas.

Al-Taqadom vs. Al Batin, 09:20 horas.

Al Ain vs. Jeddah, 12:20 horas.

Al Ansar vs. Al Jeel, 12:20 horas.

Premier League de Egipto

Enppi vs. Haras El Hodood, 09:30 horas.

El Gaish vs. El Masry, 12:00 horas.

Smouha vs. El Gounah, 12:00 horas.

Pyramids vs. Wadi Degla, 14:30 horas.

Liga de Argelia

Nasr El Fedjoudj vs. Biskra, 10:00 horas.

Paradou vs. Bir el Arch, 10:00 horas.

Liga de Sudán

Al Wadi vs. El-Ahli Atbara, 10:00 horas.

Al-Merreickh vs. Al Shorta, 14:00 horas.

Khartoum vs. Al-Hilal, 14:00 horas.

Liga india

ATK vs. Bengaluru, 11:00 horas.

Segunda división marroquí

Salmi vs. TAS Casablanca, 11:00 horas.

Liga marroquí

Agadir vs. Khemis Zemamra, 13:00 horas.

Berkane vs. Youssoufia Berrechid, 15:00 horas.

Liga de Guinea

Horoya vs. Satellite, 13:00 horas.

Santoba vs. ASFAG, 13:00 horas.

Liga israelí

Nes Tziona vs. Netanya, 14:00 horas.

Hapoel Tel-Aviv vs. Ashdod, 14:30 horas.

Jerusalem vs. Raanana, 15:15 horas.

Segunda división israelí

Ironi Rishon vs. Hapoel Katamon, 14:40 horas.

Liga boliviana

The Strongest vs. Always Ready (Raúl Olivares), 17:00 horas.

Guabirá vs. Oriente Petrolero, 17:00 horas.

Nacional Potosí vs. Real Potosí, 17:00 horas.

Royal Pari vs. Jorge Wilstermann, 17:00 horas.

San José vs. Blooming, 17:00 horas.

Sport Boys vs. Bolívar, 17:00 horas.