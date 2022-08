Futbolista agredió de forma brutal a una árbitra por la espalda y terminó detenido

Un hecho muy repudiable se vivió en el fútbol argentino, ya que en la Liga de Tres Arroyos un jugador agredió de forma brutal a una árbitra y terminó siendo detenido tras el incidente.

Se jugaba el duelo entre Deportivo Independencia y Garmense, cuando ocurrió una fuerte discusión que subió de revoluciones, con empujones entre miembros de ambos elencos.

🚨Cobarde agresión a una mujer árbitro de un futbolista en el partido de reserva Independencia ante Garmense, correspondiente a la Liga de Tres Arroyos.

*️⃣La víctima es Dalma Cortadi y el autor del hecho, Cristian Tirone. pic.twitter.com/a5wZT6QKLv — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 31, 2022

En ese enredo, el jugador Cristian Tirone, del elenco visitante, se acercó cobardemente por la espalda a la jueza central del encuentro, Dalma Cortadi, y le pegó un golpe de puño en la cabeza.

Tras el hecho, separaron al agresor de la árbitra y este terminó detenido. El compromiso fue detenido recientemente.

La réferi dijo a Olé que "terminé en observación en un hospital por un golpe en la cabeza, raspones y golpe en los brazos, me hicieron tomografías. Después fuimos a radicar la denuncia. Esto ahora me genera la imposibilidad de trabajar. Ahora tengo que ser fuerte, porque me dejó dolorida", añadiendo que el deportista "pague por lo que hizo".