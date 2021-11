Futbolista brasileño de 23 años falleció en Japón

El jugador brasileño de la liga nipona de fútbol Riuler Oliveira falleció con apenas 23 años por causas por ahora desconocidas, según informó su club, Shonan Bellmare.

"En estos momentos estamos esperando a los resultados de la autopsia", publicó en un comunicado el club Bellmare donde jugaba el centrocampista brasileño, quien al parecer falleció de forma repentina este martes pasado.

"Lamentamos profundamente su fallecimiento repentino", expresó el club de la primera división nipona, en el que militaba el futbolista brasileño desde el año 2020, tras llegar al archipiélago asiático en 2019 y pasar por varios clubes japoneses como el JFC Miyazaki o el FC Osaka.

En su país natal, Oliveira jugó en Coritiba en 2015, en Athletico Paranaense en 2016 e Inter de Porto Alegre en el año 2018.

Com profunda tristeza, lamentamos o falecimento do atleta Riuler de Oliveira, aos 23 anos. No Clube do Povo, o atleta fez parte do Celeiro de Ases e conquistou o Campeonato Gaúcho Sub-20 de 2018. Prestamos nossa solidariedade a todos os amigos e familiares.🖤🙏🇦🇹 pic.twitter.com/zA7qOj9eLR