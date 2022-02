Futbolista de 21 años murió por un paro cardíaco en plena cancha

El jugador griego Alexandros Lampis falleció a los 21 años luego que sufrió un paro cardíaco durante un encuentro en el que tardó en llegar un desfibrilador a socorrerlo, así como también la ambulancia.

Según informó el medio inglés The Sun, con base en la publicación de SDNA de Grecia, Lampis colapsó a los cinco minutos del encuentro en que defendía a lioupoli de la tercera división helénica ante Ermionida.

El desfibrilador disponible en el estadio tardó en entrar hasta la cancha, mientras que la ambulancia se demoró cerca de 20 minutos.

Greek footballer, 21, dies after cardiac arrest with no defibrillator at stadium

