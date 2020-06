Futbolista ghanés contó el tormento que vivió varado en un aeropuerto por 72 días

Un tormento fue el que vivió el joven futbolista ghanés Randy Juan Muller, quien producto de la pandemia del coronavirus debió vivir por 72 días en el aeropuerto de Bombay, en la India.

Según explicó el propio jugador de 23 años, llegó en noviembre de 2019 al país asiático con un visado de seis meses para fichar por el ORPC Sports Club en Kerala. Sin embargo, desde la aparición del COVID-19 trató de volver a su tierra, ante los anuncios del Gobierno indio sobre que se cerrarían las fronteras para salir de la nación.

Con poco dinero en el bolsillo, el africano buscó distintas alternativas desde el pasado 21 de marzo para poder retornar a su natal Acra, opciones que no se le fueron dando con el pasar de los días.

"Después de que se anunció el cierre en la India, planeé regresar comprando un billete de avión para el 30 de marzo, de Mumbai a Ghana a través de Kenia. Pero antes de que pudiera regresar, el gobierno canceló todos los vuelos internacionales y me quedé atrapado aquí definitivamente", explicó Muller en un video.

Obligado a vivir en el aeropuerto ante la imposibilidad de hospedarse en un hotel, Muller recibió la ayuda de funcionarios del lugar y de otras personas que buscaban ser repatriadas, quienes le aportaron con comida y dinero para que pudiera sobrellevar el encierro.

Fue así que la semana pasada un trabajador del aeropuerto le facilitó su teléfono al jugador para poder ingresar a sus redes sociales y dar a conocer su situación. Quien atendió el mensaje fue el usuario Rahu Kanal, quien viralizó el testimonio y lo mandó a la asociación de fútbol del distrito de Bombay.

Actualmente, Muller fue alojado en un hotel, después de 72 días de una complicada aventura y esperando volver a su país.

Ghanian Footballer stranded for 74 days due to lockdown at Mumbai International Airport... @rogee99 ,23 years wanted to thank @AUThackeray ji and @AbhaGoradia ji he was crying in happinesss when I met him at the airport , best feeling a youth could get and yes pic.twitter.com/F3gaYwfwts