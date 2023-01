Gareth Bale anunció su retiro del fútbol profesional a los 33 años

A través de un sorpresivo comunicado en redes sociales, el futbolista galés Gareth Bale informó la determinación de dar fin a su carrera profesional a los 33 años, luego de disputar la Copa del Mundo 2022 con su país.

El ahora exdelantero contó que tomó la medida "después de una consideración cuidadosa y reflexiva", e indicó que se "siente increíblemente afortunado de haber realizado mi sueño de practicar el deporte que ama", el cual le dio "algunos de los mejores momentos de su vida".

"(El fútbol) fue lo mejor de lo mejor en 17 temporadas. Será imposible de replicar, sin importar lo que me depare el próximo capítulo. Jugar y capitanear a mi país 111 veces ha sido realmente un sueño hecho realidad", sumó el escrito.

"A mis clubes anteriores, todos mis gerentes y entrenadores, personal de equipo, compañeros, todos los dedicados fanáticos, mis agentes, increíbles amigos y familiares, el impacto que han tenido es inconmensurable", agregó.

"Sigo adelante anticipando la siguiente etapa de mi vida. Un tiempo de cambio y transición, una oportunidad para una nueva aventura", cerró el emotivo y extenso mensaje. Además emitió un segundo texto dirigido a la selección de Gales, de la cual "dio un paso atrás, pero no se alejará".

Bale debutó en Inglaterra junto a Southampton en 2006. Entre 2007 y 2013 militó en Tottenham Hostpur, donde destacó enormemente con un nivel que lo llevó a Real Madrid, elenco donde ganó todo.

Con los "merengues", Gareth alzó tres ligas españolas, una Copa del Rey y tres Supercopas Españolas. Además, consiguió tres Mundiales de Clubes, tres Supercopas Europeas y, sobre todo, cinco Ligas de Campeones. Su golazo de chilena en la final ante Liverpool en la edición 2017/18 se volvió un ícono.

Congratulations on an incredible career, @GarethBale11 👏



Enjoy your retirement ❤️ #UCL pic.twitter.com/fptEIvOZVm