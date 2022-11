Gerard Piqué creó una liga de fútbol 7 a días de anunciar su retiro

El ex futbolista y leyenda de FC Barcelona Gerard Piqué presentó una nueva competición de fútbol 7, la Kings League, que disputarán 12 equipos que tendrán como propietarios a algunos de los creadores de contenidos más populares de habla hispana, y que está impulsada por la empresa Kosmos.

"Queremos hacer un producto de fútbol cercano a la gente, que permita acceder a los vestuarios de los equipos, que el público vea a los presidentes negociar por los jugadores y que el público pueda participar con un 'draft'", dijo Piqué, que será el presidente de la competición, en la presentación que tuvo lugar en la sala Paralel 62 de Barcelona.

Además, Piqué explicó que "es una idea que surgió hace unos meses" cuando fue "a comer" con el creador de contenidos Ibai Llanos. "Quizá vemos exjugadores jugando en esta liga, pero yo aún no me veo jugando. Me acabo de retirar", puntualizó el ex capitán azulgrana.

La Kings League estará formada por 12 equipos y se disputará durante 11 jornadas que se disputarán en domingo. Los seis partidos de cada jornada se retransmitirán en directo por el canal de Twitch de la Kings League y de los creadores de contenidos.

Algunos de los propietarios serán el también ex futbolista Sergio 'Kun' Agüero y los creadores de contenidos Ibai Llanos, DjMaRiiO, Rivers y The Grefg.