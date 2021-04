Gerard Piqué criticó la Superliga y se llenó de comentarios por la Copa Davis

El defensor de FC Barcelona Gerard Piqué se ganó miles de comentarios en su contra luego que criticó este miércoles la Superliga a través de un tuiteo en su cuenta oficial.

"El fútbol pertenece a los hinchas, hoy más que nunca", escribió el español, a quien le recordaron que él hizo algo similar con la Copa Davis, torneo que a través de su empresa Kosmos, de la cual es fundador, cambió su formato y llevó a una sola sede.

Debido a sus dichos, miles de usuarios de Twitter cargaron en su contra y le pidieron que devolviera el campeonato a su formato original, para que los hinchas pudieran disfrutarlo en sus respectivos países.

Por otra parte, en una entrevista a Movistar +, Piqué aseguró que "desde un prisma de jugador" no considera que sea "una decisión positiva para el mundo del fútbol" el concepto de la Superliga.

"El presidente de Barcelona (Joan Laporta) está en una situación que ha heredado el club en circunstancias económicas muy malas y va a tomar la mejor decisión posible para el club", indicó Piqué, quien, sin embargo, tiene muy clara su opinión como jugador.

"Desde un prisma de jugador, no es una decisión positiva para el mundo del fútbol a corto plazo. ¿Queremos esto para el fútbol? ¿Que Sevilla, Valencia, Everton, Leicester, Napoli desaparezcan? Porque esos clubs van a tender a valer cero", opinó.

Football belongs to the fans. Today more than ever.