Gonzalo Higuain puso sobre la mesa la opción del retiro: El fútbol cada vez me gusta menos

El delantero argentino Gonzalo Higuain arribó en septiembre de 2020 a la Liga de los Estados Unidos luego de un extenso paso por Europa, donde jugó por clubes como Real Madrid, Juventus o Chelsea. A sus 33 años, el "Pipita" se refirió a su presente en Inter Miami, y aseguró que se ha planteado la posibilidad del retiro de la actividad.

En diálogo con F90 de ESPN, el también mundialista con la "Albiceleste" apuntó a la opción de colgar los botines, algo que se especuló desde hace un tiempo desde la prensa inglesa. "El fútbol es una selva y cada uno tiene que cuidarse. Mi cabeza está proyectada acá en Miami y no hay ninguna posibilidad de volver a meterme en esa burbuja de la presión, de no poder salir a la calle", señaló el otrora goleador.

"El retiro se está aproximando y tengo en la cabeza otros proyectos. Cada vez me gusta menos el fútbol", agregó.

Del mismo modo, Higuain resaltó que: "Al fútbol lo amo, lo amé y lo amaré siempre, pero últimamente está perdiendo algunas cosas por la tecnología".

"No me arrepiento de nada, todo lo que hice fue desde el corazón. Por ahí la decisión de ir a Chelsea pudo ser apresurada, pero quería sacarme el gusto de jugar en la Premier. Disfruté mucho mi etapa en Milan. A mi nadie me regaló nada, y tengo lo que tengo porque me rompí el lomo desde los 19 años", subrayó.