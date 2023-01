Hermana de fan que acusó a Wanda Nara de tratarlo de mugroso: "Estuvo llorando y muy mal"

Durante la semana pasada una grave denuncia recayó sobre Wanda Nara. Un fanático de la empresaria y ex pareja de Mauro Icardi llamado Carlos Piriz la acusó de discriminación y agresión verbal, algo que salió a ratificar su hermana.

"Mi hermano está totalmente destruído y no quiere saber nada de nadie, no quiere ni salir de su casa por la forma en la que lo rechazó Wanda no tiene nombre", dijo la hermana del uruguayo de 26 años.

"Él estuvo llorando y muy mal, aparte que una famosa que sigue y admire mucho, que ella le diga mugroso me parece una falta de respeto total, mi hermano sigue trabajando pero él me llamó cuando pasó esto y me llamó llorando pobrecito y lo fui reanimando de a poquito yo", agregó.

En esa línea, expresó que "yo lo que pienso es que Wanda debería rever el tema de los fans, no puede tratarlos así, a ella la sigue gente humilde porque L-Gante es humilde, ¿para qué está con él si rechaza a los humildes?".

Por otro lado, aseguró que "mi hermano es más fan de Elián que de Wanda, a ella la empezó a seguir por la relación que empezaron, nosotros creemos que no hace falta iniciar acciones legales pero si queríamos el escrache públilco que alcanza y sobra".

"Estamos esperando las disculpas públicas de parte de Wanda Nara, lo estamos exigiendo y esperamos eso", cerró.