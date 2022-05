Hincha murió en pleno partido por causa de un paro cardíaco

Un hincha murió en pleno desarrollo de un partido en el fútbol de Camerún, debido a un paro cardíaco, que no pudieron atender a tiempo los funcionarios de los clubes en juego en el Estadio Reunificación en Bepanda.

El hecho se produjo cuando su equipo Union Douala perdió una ocasión de gol frente a Stade Renard, en plena tribuna del recinto.

Rápidamente llegó una ambulancia para trasladarlo a un centro asistencial, pero los esfuerzos por reanimarlo no fueron suficientes para evitar su fallecimiento.

SAD NEWS😭😭😭⚽️



Mr. Wandji a Nassara Kamakai fan has died following his collapse at the Reunification stadium yesterday.



This happened after his club, Union Douala lost a goal opportunity against Stade Renard & the man fell off & was taken to the hospital but he left us.#rip pic.twitter.com/IFDENOBFND