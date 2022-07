Hinchas arremetieron contra uruguayo Darwin Núñez por perderse un gol solo ante el United

El uruguayo Darwin Núñez se convirtió en uno de los flamantes refuerzos de la Premier League para esta temporada al fichar por Liverpool. Este martes, el delantero se estrenó con los "Reds" en la derrota por 4-0 ante Manchester United, y fue apuntado por los hinchas al perderse un gol de manera increíble en el partido amistoso.

Se jugaban los últimos minutos del encuentro cuando tras un remate en el palo de Mohamed Salah la pelota llegó a los pies del sudamericano, quien frente al arcó remató de primera pero elevó por sobre el arco de los "Diablos Rojos".

Aquella jugada no pasó desapercibida y Núñez, que reemplazó a los 62' minutos al joven Bobby Clark, fue apuntado en redes sociales por los seguidores de la escuadra de Anfield.

- Las reacciones al gol perdido por Darwin Núñez:

I just new it!!😂😂😂 100m flop

The new Andy Carroll

Rest man! Mane will score that! Must he shot hard? Rest please