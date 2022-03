Hinchas de Cruz Azul despedazaron a Iván Morales: Es un estorbo

Cruz Azul, con Iván Morales desde el segundo tiempo, derrotó este miércoles por 1-0 a Montreal de la MLS en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, cuyo vencedor jugará el Mundial de clubes.

Pese al buen resultado, los fanáticos de la "Máquina cementera" dejaron varios comentarios negativos por la actuaciónd el chileno, que entró a los 70' en lugar de Carlos Rodríguez.

Para los internautas, el ex delantero de Colo Colo "es un estorbo" en el bloque ofensivo e incluso afirmaron que "nos timaron desde Chile" y que "por suerte su fichaje fue barato".

A Iván Morales cada vez le veo más pinta de Quick... Será que nos timaron desde Chile? Espero que no.

Me vendían a Iván Morales como el nuevo Zamorano y no te mejora al “búfalo”Ovelar.

El chileno Iván Morales después de algunos partidos no ha mostrado nada interesante. No es capaz de retener de espaldas y tampoco tiene buen manejo con el balón. Ojalá no sea un jugador que sólo funciona si lo asisten. ¿No habrá algún jugador mexicano que aporte eso? @CruzAzul