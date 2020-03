Ibrahimovic: Si el virus no viene a Zlatan, Zlatan va al virus

El sueco Zlatan Ibrahimovic, delantero de AC Milan, se sumó este miércoles a las iniciativas benéficas promovidas por el mundo del fútbol italiano para combatir el coronavirus, con una recaudación de fondos destinados a unas clínicas de las regiones de Lombardía y Piamonte.

"¡Demos una patada al coronavirus!", es el eslogan de la iniciativa promovida por Ibrahimovic a través de la plataforma "Gofundme", que en pocas horas ya ha recaudado más de 110.000 euros para ayudar un país en el que ya se han registrado más de 2.500 muertos y más de 30.000 contagiados.

Muy en su estilo, el artillero desafió al COVID-19: "Y recuerden, si el virus no viene a Zlatan, Zlatan va al virus".

"En este momento de extrema emergencia que Italia está viviendo hemos decidido organizar una recaudación de fondos que será completamente entregado a 'Humanitas' para contribuir a reforzar el departamento de cuidados intensivos de los hospitales de Rozzano/Milán, Bérgamo, Castellanza y Turín", se lee en la página oficial de la iniciativa de Ibrahimovic.

El veterano delantero sueco, que regresó a Italia el último enero procedente de Los Ángeles Galaxy, se sumó a muchos futbolistas y clubes en las donaciones benéficas, con Juventus, Milan, Inter de Milán, Napoli o Roma que dieron su aportación.

