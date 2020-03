IFAB probará sustituciones temporales en el fútbol y analizará cambios en la regla del offside

La Asociación Internacional de Fútbol (IFAB – su sigla en inglés) decidió este sábado en su 134ª reunión general anual celebrada en Belfast, Irlanda del Norte, decidió implementar como medida piloto una sustitución temporal, en caso de una conmoción cerebral. Además, estudiará una propuesta del técnico Arsene Wenger para cambiar la regla del offside.

En un comunicado tras la asamblea, la IFAB informó la decisión de probar este cambio temporal en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la cual se llevará a cabo por fuertes golpes en la cabeza, que alteren el normal rendimiento de un jugador.

Junto con esto, la Asociación indicó que analizará cambiar la ley del fuera de juego, sobre la cual Wenger planteó eliminar la sanción por posición de adelanto en caso de que esta se produzca por un pie o medio cuerpo.

Por otra parte, el ente estudia otros cambios en el reglamento, en relación a las peleas entre jugadores o el acoso a los árbitros después de cobros polémicos, situaciones que se buscan erradicar de las canchas.

Finalmente, en la justa se realizó una buena evaluación del VAR, aunque también se estudiarán la mejora en la comunicación con los jueces en el campo de juego. Además, también se analizará la llegada de nuevas herramientas tecnológicas.

OFFICIAL: the Laws of the Game 2020/21 are now approved by The IFAB!



⚽️ Which main changes to association football will come into force as from 1 June?



➡️ Decisions taken: https://t.co/IeiGRRj1wy#LawsOfTheGame #LOTG202021 pic.twitter.com/LfE1nPhAWm